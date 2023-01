Iran | Usa | ' Teheran è il principale sponsor mondiale del terrorismo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Washington, 19 gen. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Il governo degli Stati Uniti ha sottolineato che l'"è ildel" e ha aggiunto che "non c'è disaccordo con gli alleati europei su questo punto", dopo che il Parlamento Europeo ha designato la Guardia rivoluzionariaiana come gruppo terroristico. "Non c'è esportatore diinternazionale più malvagio dell'", ha detto il portavoce del Dipartimento di Stato americano Ned Price, aggiungendo che gli Stati Uniti e l'Ue "sono chiari sulla necessità di cooperare per affrontare le possibili minacce della Guardia rivoluzionaria". "L'Europa, gli Stati Uniti e i paesi di tutto il mondo hanno prove molto vivide della letalità della Guardia rivoluzionaria e ...