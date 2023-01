Iran | disabile mentale condannato a morte per aver bruciato il Corano

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Teheran, 19 gen. (Adnkronos) - Un uomo di 35 anni sofferente di una grave malattiaè statoincon l'accusa di apostasia e "offesa a oggetti sacri", perildurante le prime proteste innescate dallain carcere di Mahsa Amini. Javad Rouhi, residente in un piccolo villaggio nel nord dell', non ha avuto diritto a un avvocato di sua scelta. I gruppi per i diritti umani affermano che sarebbe stato costretto a confessare e che non esistono altre prove del suo coinvolgimento, e che è stato torturato in maniera così violenta in un centro di detenzione gestito dalle Guardie Rivoluzionarie, che ha perso la capacità di parlare e camminare ed è diventato incontinente. Rouhi è stato ...

La Svolta

Il recente appello della Guida suprema dell'Ali Khamenei a fronteggiare duramente le dimostrazioni anti governative in corso da quasi ... padre di una bimba di appena 18 mesi, e il 22enne...Lavorava in un allevamento di polli e tornava la sera a casa e accudiva suo fratello. Aveva 39 anni ed era rimasto orfano prematuramente. Non Abbonati per leggere anche Leggi anche, ... Ultimo'ora: Iran: disabile mentale condannato a morte per aver ... Teheran, 19 gen. (Adnkronos) – Un uomo di 35 anni sofferente di una grave malattia mentale è stato condannato a morte in Iran con l’accusa di apostasia e “offesa a oggetti sacri”, per aver bruciato il ...«Alziamo la voce perché quando si lede un diritto in qualsiasi parte del mondo si diffonde in modo pericoloso la percezione che è possibile andare contro i valori della persona umana» ...