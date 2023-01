Ipsar ‘Le Streghe’ | non solo chef | open day per il nuovo indirizzo odontotecnico

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – E’ tempo diday per le scuole cittadine e anche l’Istituto Alberghiero Le Streghe ha organizzato una speciale accoglienza alle famiglie e ai ragazzi che si apprestano a fare le prime scelte per il loro futuro. Le prossime date sono domenica 22 gennaio e sabato 28 gennaio dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18 presso l’istituto a Via S. Colomba 52a Ad attenderli ci saranno i docenti e gli alunni ai quali i genitori potranno fare domande sugli indirizzi, sui progetti, sulle attività che la scuola mette in campo per la formazione e le competenze dei giovani studenti. La peculiarità dell’Istituto Alberghiero è proprio il connubio tra attività didattiche e attività laboratoriali che permettono agli alunni di acquisire competenze e partecipare in pima linea agli eventi dei quali la scuola è partner. Gli indirizzi di studio ...