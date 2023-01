iOS 16 3 in arrivo corregge diversi bug

Leggi su pantareinews

(Di giovedì 19 gennaio 2023) La settimana prossima è atteso il rilascio della versione stabile di iOS 16.3 che risolvebug presenti sugli iPhone e alcuni che affliggono iPhone 14 Pro Max. Inoltre, il nuovo minor update porta con sé anche nuove funzionalità come il supporto per l’HomePod di seconda generazione e le chiavi di sicurezza fisiche. iPhone 14 Pro soffre di sfarfallio e linee sullo schermo, Apple lavora alla soluzione iOS 16.3 in, cosa cambierà iOS 16.3 stabile sarà rilasciato entro la fine del mese di gennaio, i rumor indicano con elevata probabilità che potrebbe essere lanciato entro metà della settimana prossima insieme a macOS Ventura 13.2. Secondo le note di rilascio Apple della versione beta, iOS 16.3 “risolve un problema in cui le linee orizzontali possono apparire temporaneamente durante il risveglio di iPhone 14 Pro Max”. La problematica è stata ...