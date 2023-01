Io vivo altrove! | la recensione del film di Giuseppe Battiston

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Il:Io, 2023. Regia:. Cast:, Rolando Ravello, Teco Celio, Diane Fleri, Ariella Reggio, Alfonso Santagata, Maurizio Fanin, Giovanni Franzoni, Roberto Abbiati, Pierluigi Cantini, Ida Marinelli, Evelina Meghnagi, Claudia Della Seta, Roberto Citran. Genere: Commedia. Durata: 104 minuti. Dove l’abbiamo visto: Anteprima stampa. Trama: Tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo sognato di fuggire, scappare dalla quotidianità per iniziare da capo. Nulla come un altro luogo ed un contesto umano diverso, infatti, riesce a creare l’illusione di poter diventare diversi da se stessi. Possibilmente migliori. Questo è quello che Fausto Biasutti, bibliotecario quieto, e Fausto Perbellini, cinquantenne dalla vita semplice, ...

Io!, una commedia d'esordio dolcemente tragica ma segnata da un contagioso ottimismo. Liberamente ispirata a 'Bouvard e Pécuchet' di Flaubert, l'opera prima di Giuseppe Battiston esalta la gentilezza e mette in luce il legame con la (propria) terra ed il paesaggio.