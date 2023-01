Inzaghi batte il Milan in finale | la moglie | “Il mio mister Supercoppa”

Il Tempo

Dal 2017 a oggi, in sei finali disputate, quattro le ha conquistate una squadra di Simone. Appaiati due mostri sacri del calcio italiano come Fabio Capello e Marcello Lippi. Prima da ...L'Inter3 - 0 il Milan e vince la Supercoppa 2023. Nella sfida a Riad, in gol nel primo tempo al 10' ... ACERBI 6,5 Ormai nuovo perno centrale della difesa di. Con Giroud non sbaglia un ... Supercoppa, l'Inter di Simone Inzaghi batte il Milan e vince la Supercoppa L'Inter batte il Milan e vince la Supercoppa. Dall'Arabia Saudita i nerazzurri tornano a casa con un trofeo: è la squadra di Simone Inzaghi - che raggiunge Capello e Lippi ...Potremmo anche ribattezzarla "Supercoppa Simone Inzaghi". All'Inter basta un tempo dominato per fare ambo: derby ai danni del Milan e ...