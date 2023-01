Inverno crypto | anche Genesis è sull’orlo della bancarotta

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Tremori preannunciati nel mondo. Il prestatore di criptovaluteGlobal Capital si accinge (finalmente) a presentare istanza di fallimento, dopo aver vacillato per mesi. L’azienda diventerà l’ultima vittima eccellente a cadere dopo la sequela di bancarotte di altre realtà a cui aveva prestato denaro, tra cui l’hedge fund Three Arrows Capital, il broker Voyager, i prestatori Celsius e BlockFi e la piattaforma di scambio FTX, il cui crollo ha segnato il “momento Lehman Brothers” delle. Lo sviluppo era atteso da settimane. Proprio dopo la spettacolare dèbacle di FTXaveva bloccato i rimborsi. Dopodiché, a inizio gennaio, ha licenziato un terzo dei propri dipendenti per “affrontare le sfide senza precedenti del settore”. Ma l’azienda era troppo esposta ai giganti insolventi – come Alameda ...

