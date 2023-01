Intercettazioni | Pure la Meloni scarica Nordio

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Se c’è un merito da parte di Carloè sicuramente quello di scontentare tutti. Epè proprio quello che sta accadendo in queste settimane dove l’operato del guardasigilli – in particolare sul tema delle– sta facendo il pieno di critiche dalle opposizioni ma, questo in modo del tutto inaspettato,da parte dei partiti che lo sostengono. Questo perché la sua versione hyper garantista che tanto piace a Forza Italia e soprattutto al Terzo polo, di giorno in giorno risulta sempre più indigesta alla Lega e, soprattutto, a Fratelli d’Italia che lo aveva scelto come guardasigilli. Il Guardasigillivorrebbe limitare le. Ma Fratelli d’Italia tira il freno I temi che stanno maggiormente mettendo in crisi il rapporto tra il ministro e il partito ...