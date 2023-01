Intercettazioni | il pm antimafia Ardituro | “Indispensabili | non si può scindere la mafia dalla corruzione e dalla criminalità economica”

(Di giovedì 19 gennaio 2023) “Lesono uno strumento investigativo indispensabile, confinarle solo ai reati die di terrorismo significa lasciar cadere tutto un pezzo della repressione criminale”. A rivendicarlo al Fattoquotidiano.it è Antonello, sostituto procuratore nazionale, a margine del convegno “Economia e giustizia. Il contributo delle discipline economico-aziendali e delle professioni per la legalità”, all’Università Lumsa a Roma. Se il ministro della Giustizia Carlo Nordio si è difeso dalle accuse spiegando che “non vi saranno riforme per lesullae sul terrorismo” , nulla ha invece anticipato nella sua relazione al Senato in merito al futuro dellee dell’utilizzo del trojan anche per le ...

RaiNews

LA REPUBBLICA 'Nordio, schiaffo all'' apre il quotidiano Gedi. Un titolo che anticipa le ultime notizie sul tema Giustizia e limiti alle. 'Il guardasigilli sfida i magistrati ......avrebbe mandato apposta al Ministero della Giustizia Carlo Nordio per dare "uno schiaffo all'" - ha titolato oggi Repubblica - limitando il ricorso o l'uso distorto delle, ... Intercettazioni, il sostituto procuratore antimafia: “Strumento investigativo utile a 360 gradi” Condivido in pieno l`intervista che vi ha rilasciato ieri il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo, perché quando s`inizia un`intercettazione, magari non è finalizzata a scoprire ...Nel dibattito sulle intercettazioni irrompono le dichiarazioni di Giuseppe Antoci durante un convegno a Palermo, organizzato dalla CGIL. Giuseppe Antoci ...