Intercettazioni | Bonaccini | ' indispensabili | ma serve giusto equilibrio per evitare abusi'

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Roma, 19 gen (Adnkronos) - "Lesono uno strumento indispensabile per fare le indagini, per fare luce e chiarezza su inchieste anche di queste ore e consegnare alla giustizia i delinquenti. Ma l'abuso è sempre un errore. Penso e spero ci sia ilsenza togliere uno strumento indispensabile per chi fa le indagini". Lo ha detto Stefanoa L'aria che tira.

Il Sannio Quotidiano

...perfinoche non esegue la sua linea e plaude ad uno dei più imbarazzanti ministri della giustizia come Nordio che solo pochi giorni fa aveva parlato dello strumento delle...... moderno e inclusivo", esultano a sera dal comitato Schlein; anche dal frontetrapela "...consulente di Informatica forense nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul tema delleIl leader di Azione, Carlo Calenda, attacca Bonaccini colpevole di non rompere con M5s e non chiudere le porte a Bersani mentre plaude il ministro della giustizia Nordio ...Ascolta il podcast del Fatto di domani MORTO IN ALTERNANZA SCUOLA LAVORO, NEGATO IL RISARCIMENTO PERCHÉ STAGISTA. Il 16 settembre scorso Giuliano De Seta, studente 18enne di Ceggia, è morto in un inci ...