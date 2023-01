Inter | Zhang assicura | «Tifosi tranquilli finchè sarò il presidente»

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Stevendell’, ha parlato dopo il trionfo nerazzurro nella finale di Supercoppa Italiana Stevenha parlato ai microfoni di Mediaset dopo la finale di Supercoppa Italiana. DERBY VINTO – «Vincere i derby, specie in un finale, è sempre emozionante. Negli ultimi 6-7 anni abbiamo vinto quattro trofei, per noi è una grande soddisfazione». QUARTOPIU’ VINCENTE – «È un viaggio fantastico, devo ringraziare tutti quelli che mi fanno compagnia, dai dirigenti ai giocatori, passando per i tecnici». FUTURO – «Se guardiamo al passato allora abbiamo fatto le cose giuste. Finchéilpossono stare. Il progetto è quello di continuare a vincere». L'articolo proviene da ...

Gazzetta - Zhang vicino, Cardinale lontano: due filosofie diverse per Milan e Inter Il Diavolo ha smarrito la sua strada proprio sul più bello. Lo scudetto di maggio, quello vinto dopo una cavalcata trionfale giornata dopo giornata, è soltanto un lontano e ...I nerazzurri dominano la Supercoppa, Dimarco, Dzeko e Lautaro abbattono un brutto Milan. Quarta Supercoppa per Simone Inzaghi e quarto trofeo per Zhang da presidente ...