Inter | vicina alla perfezione | ieri sera a Riyad con l’abito elegante

(Di giovedì 19 gennaio 2023) L’conquista la sua settima Supercoppa Italiana annichilendo il Milan con una partita quasi perfetta Se non è stata la partita perfetta, poco ci è mancato per l’che nella notte diha distrutto calcisticamente il Milan e conquistato la settima Supercoppa Italiana della sua storia. “Mister Supercoppa colpisce ancora. Inzaghi ha completato il suo poker personale nella competizione, ha schiantato Pioli e l’si è prima il primo trofeo della stagione, bissando quello dell’anno scorso. Ci è riuscita perfino con troppa facilità, grazie ad un primo tempo perfetto che ha annichilito il Diavolo. Non sarà stata una gara perfetta, ma ci si va molto vicino”. “L’, infatti, ha vinto innanzitutto sul piano mentale, facendo emergere tutte le paure e incertezze dell’ultimo Milan. ...

La Gazzetta dello Sport

20:49 45'+3 -al tris Brutta palla persa da Theo, Barella per Mkhitaryan e filtrante per Lautaro che, tutto solo davanti a Tatarusanu, non aggancia. 20:46 45' - Maresca indica il ...Nello scorso mercato estivo, l'aveva rifiutato i cinquanta milioni di euro messi sul tavolo ... Se l'affare non si concluderà entro aprile, a giugno ci sarà la cessione ad una cifra(se non ... Quando Leao per due volte è stato nelle mani dell’Inter. Poi invece... Il reintegro progressivo della Siria, prima all’interno del mondo arabo nonostante diversi ostacoli e poi oltre i suoi confini, è il riflesso dei grandi cambiamenti in corso nella regione, favoriti da ...Bastano 10 minuti all'Inter per scintillare l'appuntamento col vantaggio. Azione calibrata alla perfezione: palla avanti, palla indietro, palla orizzontale. Sfruttando la dormita ...