Inter | Supercoppa e non solo | ecco chi ha incontrato Zhang a Riyad

Milan, le lacrime di Calabria dopo il ko contro l'Nel flop del Milan inItalia le lacrime di Davide Calabria che piange in panchina sono la sintesi che meglio rende l'umore del mondo rossonero. Il capitano sognava di alzare il trofeo ...Commenta per primo A Riad, il tecnico dell', Simone Inzaghi, ha vinto la sua 4. Un successo che gli consente di affiancare due icone come Lippi e Capello, sicuramente una bella soddisfazione, con buona pace per Arrigo Sacchi, ...L'Inter supera il Milan e vince la finale della Supercoppa Italiana. I nerazzurri dominano in lungo e in largo, battendo i rossoneri con il risultato netto di 0-3, senza diritto di replica. A segno Di ...L'Inter vince la Supercoppa: i Finley mettono in musica i fatti più importanti di giovedì 19 gennaio. I Finley mettono in musica i fatti più importanti di giovedì 19 gennaio. Cristina D'Avena e Fernan ...