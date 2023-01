Inter | Moratti | 'Vedo un Milan stanco e fuori forma Il premio di migliore in campo lo do a'

fcinter1908

Massimo, Angelo, Giacinto Facchetti. E poi Steven Zhang. E sì che suona bene, alle orecchie del numero uno dell'. Ma c'è di mezzo una partita, una fatica, un derby che ne vale tre perché questo trofeo è ...A riportare le sue parole è Calcio News 24: "Quando sono arrivato all', ho detto a papà Massimo: 'Dammi due anni e ti darò la Champions'. Arrivo in questa meravigliosa famiglia, con ... Moratti: “Dominio Inter, Zhang sta facendo bene. Del Milan vorrei ... Lui in passato ha festeggiato la vittoria di numerosi trofei, ma anche oggi che non è più 'dentro' l'Inter ogni coppa conquistata lo rende felice, come tutti i grandi ...Lui in passato ha festeggiato la vittoria di numerosi trofei, ma anche oggi che non è più 'dentro' l'Inter ogni coppa conquistata lo rende felice, come tutti i grandi ...