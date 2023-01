Inter | Lautaro come Tevez | il curioso dato

(Di giovedì 19 gennaio 2023)Martinez, nella vittoria in Supercoppa italiana contro il Milan, ha raggiunto un record di CarlosMartinez ha conquistato ieri la sua seconda Supercoppa italiana in carriera, siglando il gol del definitivo 3-0 nel secondo tempo. Una rete che ha permesso all’argentino di eguagliare un record appartenente a Carlitosai tempi della Juventus. L’attaccante dell’diventa infatti il primo giocatore a trovare il gol in due edizioni consecutive della competizione dal connazionale Carlos, che ci è riuscito tra il 2013 e il 2014. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calciomercato.com

... De Ketelaere, Origi), non spostano insomma gli equilibri, è l'che mette in bacheca la sua settima Supercoppa d'Italia con un lampo di. Nel corpo a corpo con Tomori, l'argentino ...... Stefano Pioli La Supercoppa Italiana è andata all', che ha battuto il Milan 3 - 0. Non c'è ... prima con Dimarco e poi con Dzeko, poi, nell'ultimo quarto d'ora, ci ha pensato. Il Milan è ... Inter, le pagelle di CM: Chiamatelo Dzerminator! Lautaro, dove sei Tomori ti cerca Scelte di formazione delineate in casa Inter per la Supercoppa Italiana di questa sera contro il Milan. Il dubbio è uno solo: Darmian a destra è in netto vantaggio su Dumfries. Confermatissimo Dimarco ...Bastano 10 minuti all'Inter per scintillare l'appuntamento col vantaggio. Azione calibrata alla perfezione: palla avanti, palla indietro, palla orizzontale. Sfruttando la dormita ...