Inter-Empoli | la designazione arbitrale

La Gazzetta dello Sport

Juventus - Atalanta verrà diretta da Marinelli, mentreda Rapuano. Lazio - Milan, match delicato per la corsa alla Champions League e le residue speranze scudetto dei rossoneri è stata ...18.30 MARCHETTI ALASSIO - BACCINI IV: SACCHI VAR: PAIRETTO AVAR: DI PAOLOLunedì 23/01 h. 20.45 RAPUANO BERTI - SCARPA IV: MARCENARO VAR: BANTI AVAR: FOURNEAU LAZIO - MILAN Martedì 24/... Inter-Empoli, due biglietti Vip in regalo a estrazione tra i fan: 500 candidati nella prima ora Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Sono in vendita i tagliandi del settore ospiti dello Stadio Giuseppe Meazza di Milano per Inter-Empoli, gara valida per la diciannovesima giornata di ...