Inter disperata | scambio immediato con Skriniar

DAZN

L'è stata l'unica a batterlo e a metterlo sotto, il Milan l'ha dominato a lungo e non ... mentre le milanesi, che hanno vinto gli ultimi due, non hanno mostrato la stessa fame. In una ...... era decisiva per la Juventus nel tentativo di sostituire Milan enella caccia agli azzurri. ... pressione alta degli azzurri, Juve allarincorsa della palla che gira vorticosamente tra ... Supercoppa Italiana Milan-Inter 0-3: gol di Dimarco, Dzeko e Lautaro Rossoneri inconcludenti e stanchi. Nerazzurri concentrati veloci e spietati. Mister "Spiaze" è l’uomo delle coppe, avendone vinte otto in nove anni. Queste sono le partite di Inzaghi. Non ne sbaglia u ...35esima Supercoppa Italiana Milan-Inter 0-3: top e flop. Molto bene Dzeko, Bastoni e Barella che trascinano i nerazzurri. Male i rossoneri: Messias e Diaz disastrosi, si salva solo Leao.