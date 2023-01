Inter | Darmian | «Ci godiamo la vittoria E quando succede nel derby…»

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Matteo, esterno dell’, esulta per il successo in finale di Supercoppa Italiana: le parole dopo il 3-0 al Milan Matteoha parlato aTv dopo la finale di Supercoppa Italiana. LE PAROLE – «Siamo veramente felici,c’è in palio un trofeo e si porta a casa è sempre speciale, poi era un derby e quindi ciquesta serata. Sappiamo le nostre qualità, però dobbiamo scendere in campo sempre come abbiamo fatto stasera. Sappiamo che in campionato siamo un po’ dietro, abbiamo perso qualche punto all’inizio. Questa cattiveria ci deve contraddistinguere fino alla fine». CONTINUA SUNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Fcinternews.it

