Inter Campione | Vinta di Nuovo la Supercoppa Italiana

(Di giovedì 19 gennaio 2023) L’ha conquistato una vittoria epica contro il Milan nella2022. Un dominio totale dei nerazzurri, che hanno schiacciato i rossoneri con un 3-0 che ha lasciato senza parole. Un trionfo per l’allenatore Simone Inzaghi, che ha aggiunto un altro titolo alla sua straordinaria collezione di trofei in competizioni nazionali. Due Coppe Italia e quattro Supercoppe Italiane tra Lazio e, un numero che parla da solo. Per la terza stagione consecutiva, l’può festeggiare almeno un trofeo, visto che ha aggiunto laallo scudetto del 2020-21 e alla doppia vittoria di Coppa nel 2021-22. Una gioia immensa per i tifosi nerazzurri, che hanno rivissuto l’emozione della vittoria della scorsa edizione, quando l’...

Sport Fanpage

... Origi), non spostano insomma gli equilibri, è l'che mette in bacheca la sua settima Supercoppa d'Italia con un lampo di Lautaro. Nel corpo a corpo con Tomori, l'argentinodel mondo si ...... ora trasferito nella maglia rosanero del Palermo, con cui spera di diventare. Magari ... Tutti volevano Tutino, anche l'(che lo ospitò a Milano insieme ai suoi), la Juventus e... il ... Supercoppa Italiana Milan-Inter, orario e dove vederla in TV e ... Coro di elogi per la coppia di attaccanti dell'Inter che ieri sera ha dominato il derby, Edin Dzeko e Lautaro Martinez. "Ha preso per mano il destino mentre gli altri in ...Finale senza storia: i nerazzurri passeggiano e si prendono il settimo trofeo. Disastro Milan L'Inter è la regina d'Arabia, Dzeko il suo magico ispiratore. A Riad i neroazzurri hanno messo in ginocchi ...