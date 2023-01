Inter | Calhanoglu sfotte il Milan | “0-3 e tutti a casa” | VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 19 gennaio 2023) L’ex dal dente avvelenato. Il riferimento è ovviamente a, protagonista della vittoria dell’nella finale di Supercoppa contro il. La gara di Ryiad non è stata mai in discussione e si è conclusa sul risultato di 0-3. La squadra di Simone Inzaghi mette le cose in chiaro già nel primo tempo, si registrano i gol di Dimarco e Dzeko. L’esterno chiude un contropiede micidiale, il bosniaco è bravissimo a raddoppiare. I cambi di Pioli non portano i frutti sperati, è Lautaro Martinez a chiudere i conti. Al termine della partita si è scatenata la reazione dell’, in particolar modo non è passato inosservato la sfottò dialla sua ex squadra: “è una vittoria molto importante, per me ancora di più. Sono molto contento grazie ai miei compagni e ai tifosi che sono venuti qui. ...