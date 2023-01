Inter | Bastoni | 'Avevamo il dente avvelenato dopo la festa Scudetto dell'anno scorso E sul rinnovo'

... tutti avevamo detto o fatto capire che il Milan stesse peggio dell'. Nessuno, credo, si ... Dzeko , su assist di, ha raddoppiato al 21'. In entrambi i casi la difesa rossonera si è fatta ...LE PAGELLE DELL'(di Alessio Agnelli) ONANA 6 Alla prima assoluta in un derby. Sfodera subito ...6,5 Messias non incide, lui si limita ad espletare il compitino, senza correre rischi in ..."Il mio rinnovo Sono tranquillo, non ho problemi. Ci sono altri rinnovi che vengono prima del mio, quando sarà il mio turno ci metteremo al ...Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, si è così espresso a SportMediaset nel post Supercoppa Italiana: "Avevamo il dente avvelenato dai festeggiamenti loro ...