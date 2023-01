(Di giovedì 19 gennaio 2023) Manifestazioni in Francia contro la riforma delle pensioni, il parlamento europeo ha un nuovo vicepresidente, la Microsoft annuncia diecimila licenziamenti, il freddo uccide persone e bestiame in Afghanistan. Leggi

Internazionale

in molte città - da Nizza ad Ajaccio, ma anche a Lorient, Vannes, Maubeuge e Cambrai - sono partiti i cortei. Il principale, a Parigi, si muoveràprimo pomeriggio.Verso la lotteria degli scontrini istantanea, cosa cambia2023 Novità in arrivo per la ...continuano le estrazioni differite, sulla base del calendario già approvato per il 2023. Verso la ... Intanto nel mondo