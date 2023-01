Instagram introduce la modalità non disturbare e nuovi filtri per i contenuti

(Di giovedì 19 gennaio 2023)unasimile all'impostazione "Non" dello smartphone estrumenti per filtrare i. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

WIRED Italia

... attraverso schede didattiche, giochi e quiz digitalile giovani generazioni ai temi ... https://www.facebook.com/tecnicadellascuola ": https://www..com/tecnicascuola/ ...Il 9 febbraio arriverà su Netflix la Parte 1 della stagione 4 di You e il teaser condiviso online sembra mostrare Joe alle prese con un rivale temibile. Un video pubblicato suinfatti Rhys Montrose, interpretato da Ed Speelers, che rappresenterà per il protagonista interpretato da Penn Badgley una vera e propria sfida. LEGGI: You: un minaccioso Joe nel ... Su Instagram è in arrivo la modalità non disturbare Netflix ha condiviso un nuovo teaser della stagione 4 della serie You che introduce un rivale all'altezza di Joe Goldberg ...La nuova versione di NVIDIA Broadcast permette di avere livestreaming e videoconferenze sempre più professionali: le nuove funzionalità Eye Contact e Vignette migliorano il contatto con il pubblico e ...