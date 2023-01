Inflazione | i potenti riuniti a Davos sperano nella memoria corta dei lavoratori

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Anche quest’anno è arrivato puntuale il World Economic Forum che si svolgelocalità svizzera didal 16 al 20 gennaio. Per dare un tocco di italianità, possiamo considerarlo, almeno per la vicinanza temporale, una specie SanRemo internazionale della canzone economica, se questa esistesse. Otre 2700 selezionatissimi invitati provenienti da 130 paesi tra politici, esperti, giornalisti e commentatori si riuniscono qui ogni anno, soggiornando in lussuosi alberghi, e ciascuno propone il suo repertorio musicale, cioè ci offre le sue valutazioni sull’economia mondiale e fa delle previsioni economiche per l’anno in corso. Questa lussuosa kermesse deitecnocrati, o sedicenti tali, dell’economia mondiale ci mostra come il capitalismo globale guarda sé stesso e si autocompiace dei risultati ottenuti, naturalmente. Uno dei temi ...