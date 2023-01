La Gazzetta dello Sport

... in nome e per conto allora del magnate russo Roman Abramovich, e Sir Jim Ratcliffe, baronetto da 17 miliardi di euro di patrimonio circa, patron dellaGroup. L'affare allora sfumò perché il ...... con un'di management buyout. L'azienda ha continuato a crescere attraverso le acquisizioni. Nel gennaio 2021,ha acquisito altre due attività chimiche da BP per 5 miliardi di ... Ineos, operazione da 6 miliardi per acquistare il Manchester United L'unità in questione si occupa di additivi ed è stata ceduta a Ineos Enterprises, entità del gruppo chimico ... che nel 2022 ha generato un fatturato di 920 milioni di franchi. L'operazione si spiega ...