Incontro Renzi-Mancini | il verbale della “prof” | «Sono estranea ad apparati spionisti»

Adnkronos

Ho inviato queste foto ad altre redazioni che non mi hanno risposto dopo pochi giorni dall'dicon questo tipo è caduto il governo... io non credo sia una coincidenza..." scrive la ...Ho inviato queste foto ad altre redazioni che non mi hanno risposto… dopo pochi giorni dall'dicon questo tipo è caduto il governo... io non credo sia una coincidenza...' scrive ... Incontro Renzi-Mancini, la mail della prof: "Pochi giorni dopo è caduto governo" Incontro Renzi-Mancini: diffuse le mail che la professoressa inviò con foto e video sull'incontro tra l'ex premier e l'ex capo della Digos.Mentre l'iter giudiziario è ormai concluso sono state diffuse le mail scritte dalla prof ai media che documentano l'incontro Renzi Mancini ...