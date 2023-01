Incontro per i media con il tecnico Juric

il Resto del Carlino

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy nell'avuto oggi con le rappresentanze sindacali dei benzinai ha "presentato una serie di modificheraggiungere l'obiettivo della trasparenzai consumatori senza tuttavia gravare sui costi ...E' in estrema sintesi la ricetta che propone Donatella Bianchi, candidata presidente della Regione Lazioil Movimento 5 Stelle, ospite del TgCom24. 'I cittadini chemi chiedono ... Le emozioni degli adolescenti Incontro per istruire i genitori Al via i lavori sulla vera e propria riforma pensioni 2024, tra nuove aperture e nuove proposte: cosa è stato detto nell’incontro di oggi tra governo e sindacati ...Durante il lockdown, i dirigenti della Juventus fecero un accordo con i propri giocatori in base al quale, pubblicamente, annunciarono che per venire incontro ai mancati guadagni della società avrebbe ...