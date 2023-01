Incontro La raccolta differenziata fa bene… se la fai bene

(Di giovedì 19 gennaio 2023) “Tavagnacco, fai la differenza! – Lafase la fai! Scopriamo come, con NET.” giovedì 19 gennaio alle ore 18.30 presso la Sala consigliare E. Feruglio in Piazza Indipendenza 1 a Feletto Umberto. Il programma dell’evento: Saluti e introduzione da parte delle istituzioni Le scuole di Tavagnacco fanno già la differenza! Presentazione di un mini docufilm e testimonianze di lavori eseguiti dagli scolari della classe 5C dell’IC tavagnacco Riscopriamo, con Net, come fare lacorrettamente e altri preziosi consigli legati ai rifiuti riciclabili ed un corretto stile di vita sostenibile Dibattito con il pubblico L'articolo proviene da Udine20.

Comune di Fiorano Modenese

... convegno "con la Massoneria" L'Accademia Nazionale delle Scienze Esoteriche, unitamente ... ed ad attendere al varco lo Sporting Locri c'è… Locri, ritorna l'appuntamento con la...Il Comune di San Casciano in Val di Pesa chiama ai giovani e le loro famiglie per l'pubblico che giovedì 19 alle 17,30 si terrà nella biblioteca comunale di via Roma. Nell'ambito del progetto "Generazioni in rete", l'iniziativa "... Incontro di presentazione delle nuove modalità di raccolta ... L'occasione è stata sfruttata per presentare problemi, tra questi la futura raccolta differenziata. E sulla pedonalizzazione: "Serve un progetto per rendere attrattive le vie chiuse al traffico" ...Il Sindaco Nicola Merlino, dopo aver ricevuto una nota da parte del Comitato che attestava la costituzione dello stesso e con la quale è stato manifestato il rincrescimento dei cittadini verso questa ...