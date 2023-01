Incontro La raccolta differenziata fa bene… se la fai bene

(Di giovedì 19 gennaio 2023) “Tavagnacco, fai la differenza! – Lafase la fai! Scopriamo come, con NET.” giovedì 19 gennaio alle ore 18.30 presso la Sala consigliare E. Feruglio in Piazza Indipendenza 1 a Feletto Umberto. Il programma dell’evento: Saluti e introduzione da parte delle istituzioni Le scuole di Tavagnacco fanno già la differenza! Presentazione di un mini docufilm e testimonianze di lavori eseguiti dagli scolari della classe 5C dell’IC tavagnacco Riscopriamo, con Net, come fare lacorrettamente e altri preziosi consigli legati ai rifiuti riciclabili ed un corretto stile di vita sostenibile Dibattito con il pubblico L'articolo proviene da Udine20.

Comune di Fiorano Modenese

... ed in collaborazione con il Mercato Ortofrutticolo del Roero, ha proposto un nuovo... Un accenno a quali potrebbero essere le cause della cascola prelegate alle esigenze nutrizionali ...Al centro dell'la valorizzazione delle sinergie tra Banca MPS, i Consorzi di Tutela e le ... lotterie difondi ed altri eventi per coprire le spese per lo psicologo di supporto a ... Incontro di presentazione delle nuove modalità di raccolta ... È di 25 milioni la portata degli investimenti in arrivo dal Pnrr per la realizzazione di due impianti di trattamento dei rifiuti differenziati nei comuni di Premosello e Ornavasso. I nuovi servizi int ...