Incidente stradale | furgone esce di strada e finisce nel fossato | morto l' autista ' Colpito da un malore'

RomaToday

L' autista ha un malore , sbanda e finisce con il furgone nel fossato . Per il conducente non c'è stato scampo, è morto sul colpo. Il tremendoè avvenuto alle 4:30 di giovedì 19 gennaio, lungo la SR 11, in viale Milano, nelle vicinanze della rotatoria del cavallo, a Montecchio Maggiore, in provincia di Vicenza. I pompieri, arrivati ...... così come sancito dal comma 5 dell'articolo 189 del Codice della Strada: La Polizia Locale fa sapere che purtroppo, non è raro che, dopo aver causato un, l'automobilista si dia ... Incidente sulla Cassia bis: carambola tra cinque auto, quattro feriti Una signora di 50 anni che viaggiava da sola, si è schiantata contro un muretto a secco ed è morta in ospedale per le ferite riportate ...UDINE - È finito in un fossato con l'auto ed è rimasto incastrato nell'abitacolo; estratto poco dopo dai vigili del fuoco intervenuti sul posto, è stato ricoverato ...