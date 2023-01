Inchiesta Prisma | Juventus adesso nei guai | trovata la famosa “carta Ronaldo” FOTO

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Piove sul bagnato in casa. Dopo il 5-1 rifilato dal Napoli nello scorso turno di campionato, che ha allontanato i bianconeri dalla corsa scudetto, arriva un’altra pessima notizia per la Vecchia Signora. L’giudiziaria che coinvolge i bianconeri sembra aver avuto una grossa scossa. L’edizione odierna de Il Corriere della Sera ha infatti pubblicato il testo integrale, con tanto di, della” che non doveva essere, firmata dall’ex d.s. bianconero, Fabio Paratici.– FONTE: Corriere della SeralaTale documento non è ...