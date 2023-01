Inchiesta Juventus | pm convocano Ronaldo per interrogarlo | CR7 non disponibile

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Cristianonon ha mai firmato il presunto carteggio segreto con la. A dichiararlo procura di Torino e degli investigatori della Guardia di finanza, dopo le indagini sui conti della società bianconera. I pubblici ministeri subalpini intendevano ascoltare il calciatore, che però non ha risposto alla convocazione. Una delle ipotesi degli inquirenti è chetemesse di incappare in qualche sanzione disciplinare. SportFace.

Today.it

...Ronaldo - Calciomercato.itUna carta nella quale si parla dei 19.6 milioni di euro che la... avendo assunto nuovi documenti proprio dall'Prisma portata avanti dalla Procura della ...Non è l'unico effetto della valanga di faldoni e pagine (14mila) arrivati nella sede della Federcalcio da Torino, frutto della corposaPrisma sui bilanci dellanegli ultimi tre ... Report, inchiesta-bomba sulla Juventus: tutte le rivelazioni La Fiorentina di Vincenzo Italiano sta vivendo una stagione caratterizzata da alti e bassi. Infatti la viola è attualmente al decimo posto in Serie A. Questa prima parte di stagione ha evidenziato sop ...Ronaldo-Juve, gli inquirenti di Torino continuano a studiare la carta resa pubblica dal Corriere: non si escludono sviluppi ...