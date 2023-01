“In ospedale da 4 mesi” Brutto momento per il volto di Canale 5 | “Ho perso 30 chili”

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Un inferno che dura da 4: è la storia di un cantante di Amici, concorrente nella settima edizione del talent di Maria De Filippi, quella vinta da Marco Carta. Tutto è iniziato lo scorso mese di luglio quando ha contratto il Covid per due volte: dolori atroci che lo portavano allo svenimento, febbre alta che non scendeva. “Non amo parlare molto della mia vita privata, uso i social per divertimento e soprattutto per lavoro ,ma in questo caso volevo dirvi una cosa importante: State attenti a questo maledettissimo Covid, io l’avevo sottovalutato, ma da 10 giorni sto passando l’inferno! Attenti ragazzi, davvero. Un abbraccio a tutti voi”. Era la didascalia a un post di Pasqualino Maione, l’ex concorrente di Amici che dacombatte contro il virus. Ora sulle pagine del magazine Nuovo ha raccontato il suo calvario. Dalle foto sul suo profilo ...