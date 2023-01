Ilaria Maiorano uccisa di botte dal marito Ascoltate come testimoni le figlie di 5 e 8 anni | ' Hanno assistito all' orrore'

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Per la morte di, si potrebbe rendere necessaria laanza delle due, 5 e 8, che la mattina dell'11 ottobre scorso,ritrovato la loro mamma, priva di vita in ...

leggo.it

Per la morte di, si potrebbe rendere necessaria la testimonianza delle due figlie, 5 e 8 anni, che la mattina dell'11 ottobre scorso, hanno ritrovato la loro mamma, priva di vita in una pozza di ...Da rimarcare la prova diMaruotti , romana ed ex della partita, tornata sul taraflex che l'... Ebana MELENDUGNO : Caracuta, Salimbeni, Stival, Troso,, Favero, Maruotti, Zingoni, Marra, ... Ilaria Maiorano uccisa di botte dal marito. Ascoltate come testimoni le figlie di 5 e 8 anni: «Hanno assistito Per la morte di Ilaria Maiorano, si potrebbe rendere necessaria la testimonianza delle due figlie, 5 e 8 anni, che la mattina dell'11 ottobre scorso, hanno ritrovato la loro mamma, priva di ...La Procura ha ottenuto di poter ascoltare le sorelline che erano in casa al momento della morte della mamma: psicologa al lavoro ...