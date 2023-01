L'Eco di Bergamo

... la rassegna diAmatoriale organizzata da FITA (Federazione ItalianaAmatori) Imperia ... che porterà in scena la commedia"A rivincita de Pascà" di Ugo Palmerini per la regia ...Per me il concerto algreco di Tindari è stato molto di più, è cominciato molto prima, sin ... ogni oltre immaginazione dedicandosi persino alla poesia'. E continuando: 'Ci voli forza ... Il teatro dialettale torna ad animare l'Isola Bergamasca I l dialetto, nel nostro Paese, seppur legato ad ambiti geografici ridotti, è strutturato come un sistema linguistico estremamente diffuso e vario. Quando parliamo di dialetto, parliamo in realtà di d ...2' di lettura Senigallia 18/01/2023 - Con lo spettacolo di domenica 22 gennaio prende il via la seconda parte della rassegna al Teatro Portone di Senigallia. La parte del leone la faranno le commedie ...