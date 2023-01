Il tabellone di Coppa Italia | tutti gli accoppiamenti degli ottavi di finale

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Si torna in campo per la, è arrivato il momento delle ultime sfidedi. Dopo le partite della scorsa settimana, adesso ad aprire le danze è stata la partita tra Napoli e Cremonese. Esito a sorpresa al Maradona, dove i padroni di casa sono stati eliminati dalla competizione. La Cremonese ha vinto ai calci di rigore, staccando il pass per i quarti didella competizione. Continua l’ottimo momento dell’Atalanta, la squadra di Gasperini ha rifilato cinque gol allo Spezia. Il protagonista è stato Lookman, autore di una doppietta poi Hateboer e Hojlund a chiudere i conti. Infine un autogol. Nel pomeriggio la Lazio ha avuto la meglio sul Bologna vincendo 1-0 grazie alla rete di Felipe Anderson, staccando il pass per i quarti di ...

InItalia, infatti, ha diritto a giocare in casa la società a cui è stata attribuita la posizione di ingresso incontrassegnata dal numero più basso. Nel dettaglio, la Lazio ha il ...... tra campionato e, non ha ancora lasciato per strada un solo punto. Nel successo con le ... con Barbieri costretto a ricorrere al time out quando ildi Sanbàpolis segna 13 - 7 in favore ... Coppa Italia: nella metà di tabellone del Torino il Napoli fuori ai rigori C'è anche la Juventus nel tabellone dei quarti di finale della Coppa Italia 2022/23: i bianconeri, negli ottavi, hanno battuto 2-1 il Monza a Torino grazie ai gol di Kean nel ...La Lazio batte il Bologna 1 a 0 grazie alla rete di Felipe Anderson e conquista il pass per i quarti di finale di Coppa Italia, ora attende solo di conoscere la sfidante: la vincente tra Juventus ...