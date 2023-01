Il tabellone di Coppa Italia | tutti gli accoppiamenti degli ottavi di finale

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Si torna in campo per la, è arrivato il momento delle ultime sfidedi. Dopo le partite della scorsa settimana, adesso ad aprire le danze è stata la partita tra Napoli e Cremonese. Esito a sorpresa al Maradona, dove i padroni di casa sono stati eliminati dalla competizione. La Cremonese ha vinto ai calci di rigore, staccando il pass per i quarti didella competizione. Continua l’ottimo momento dell’Atalanta, la squadra di Gasperini ha rifilato cinque gol allo Spezia. Il protagonista è stato Lookman, autore di una doppietta poi Hateboer e Hojlund a chiudere i conti. Infine un autogol. Inter-Parma 2-1 d.t.s Milan-Torino 0-1 d.t.s Fiorentina-Sampdoria 1-0 Roma-Genoa 1-0 Napoli-Cremonese 2-3 dopo calci di rigore Atalanta-Spezia 5-2 Lazio-Bologna ...