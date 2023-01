(Di giovedì 19 gennaio 2023) «Siamo con voi», dice Roberta Metsola alla folla assiepata fuori dal Parlamento di Strasburgo, che in una giornata di pioggia di gennaio sventola decine di bandiereiane senza il simbolo della Repubblica islamica. La presidente del Parlamento europeo assicura ila chi, nel Paese mediorientale e fuori dai suoi confini, protesta contro il regime di Teheran. Condanne e sanzioni È solo una delle tante manifestazioni pubbliche die delle ferme condanne che gli esponenti politici dell’Unione Europea hanno indirizzato verso Teheran, da quando sono scoppiate leper la morte della ventiduenne curda Mahsa Amini: la repressione che è seguita ha portato, secondo le stime delle organizzazioni non governative, a oltre diciottomila arresti e almeno cinquecento morti. L’ultima è arrivata dal commissario ...

Linkiesta.it

... se no sarebbe stato tutto più. A quel punto ho subito chiamato il 118 e mentre ero al ...da remoto dal personale del 118: 'Formati per queste emergenze' Oltre alla preziosa vicina ...... la fasatura del motore, gli airbag, la serratura automatica delle porte e vari sistemi di... è diventato sempre piùper gli esperti di cyber security reagire a tutti e prevedere ... Il supporto complicato dell’Ue alle proteste in Iran