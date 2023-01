Il sindaco Manfredi | «Un museo non solo di Maradona ma del calcio Napoli entro il 2026»

ilmattino.it

Così ildi Napoli, Gaetano, a margine della presentazione, a palazzo San Giacomo, della candidatura di Napoli come capitale europea dello sport per il 2026. "Da un lato chiaramente c'...Attesi gli interventi deldella Città Metropolitana di Napoli Gaetanoe del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. ... Movida a Napoli, il piano del sindaco Manfredi: stop a 2.500 nuovi locali La città di Napoli presenta la candidatura con le parole del sindaco Gaetano Manfredi, ma rimangono i dubbi sulle possibilità della città ...«È una grande occasione e ha anche un grande valore simbolico perché non si parla solo di sport agonistico ma significa anche sport per la città e per i ...