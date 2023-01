Il serial killer Popkov | ' il maniaco di Angarsk' vuole unirsi alla Wagner | ' Ma in primavera | ora c' è troppo freddo'

RaiNews

'Anche se sono stato in prigione per dieci anni, non credo che sarà difficile imparare di nuovo tutto', ha detto il. Per il momento il gruppo Wagner non ha reagito alla sua proposta. ...In un'intervista alla giornalista della tv russa Vesti Irkutsk, Mikhail Popkov, ilche ha ucciso 80 persone, ha affermato di essere pronto per andare al fronte della guerra russo - ucraina, ma idealmente vorrebbe "evitare gennaio - febbraio", perché non vorrebbe "... Russia recluta detenuti, serial killer si candida: "Pronto per andare al fronte". Uccise 80 persone Con la sua facciata da yuppie di Wall Street e la sua sete di sangue, la sua anima da serial killer di Manhattan. È interpretato da una rosa di attori, da Lucas Bravo, lo chef Gabriel di Emily in ...“Anche se sono stato in prigione per dieci anni, non credo che sarà difficile imparare di nuovo tutto”, ha detto il serial killer. Per il momento il gruppo Wagner non ha reagito alla sua proposta.