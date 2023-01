ilGiornale.it

Gli applausi in aula per la senatrice a vita Applausi in Aula ale tutti inal termine dell'intervento della senatrice a vita Liliana Segre. Ma gli applausi di approvazione ci sono stati ...... con tutti i deputati ad applaudire in, a sottolineare il ringraziamento di Carlo Nordio a ...ha espresso "il più vivo apprezzamento" per le posizioni espresse dal Guardasigilli ieri ale ... Il Senato in piedi per Liliana Segre. "Vorrei lasciare una scia..." La Commissione Segre per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza sarà ricostituita. L'ha deciso oggi l'aula del Senato, all'unanimità, ...L’aula del Senato ha tributato Biagio Conte con un lungo applauso ... facendo un viaggio interamente a piedi verso la città di Assisi, città di San Francesco. La trasmissione “Chi l’ha visto” si ...