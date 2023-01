(Di giovedì 19 gennaio 2023) Forse non siamo ancora pronte. Omente non vogliamo separarci dalla coperta di Linus dell’high waist, che sta oggettivamente bene a. Ma con l’avvicinarsi della Primavera-Estate, è meglio iniziare a fare i conti con la realtà: i pantaloni a vita bassa sono già una tendenzassima, che non si può di certo ignorare. Leggi anche › Il look del giorno, elegante in sneakers. Grazie a un paio di ricercati pantaloni blu Hanno fatto capolino nello street style già l’anno scorso, e ora conquistano le sfilate, a partire già dall’Autunno-Inverno 2022/. La buona notizia? Gli stilisti suggeriscono come portarli con, grazie a un...

SoloMotori

Questo tipo di approccio, infatti, abbraccia un'idea dicome qualcosa che può e deve essere, veloce e on the go . Minimal , però, deve essere anche l'impronta ambientale. Ecco allora ...Ilnon è soltanto la difficile comprensione del concetto di monetazione come creazione ex ..." per restare in patria " gran parte dei connazionali non sa che la Banca d'Italia (oggi... Benzina gratis, con questo semplice trucco rubati 300 litri: ecco la ... Hanno fatto capolino nello street style già l’anno scorso, e ora conquistano le sfilate, a partire già dall’Autunno-Inverno 2022/2023. La buona notizia Gli stilisti suggeriscono come portarli con ele ...Tendenze trucco 2023: l’approccio del Minimal Make Up impone una nuova attenzione verso diversità, sostenibilità e cura della pelle ...