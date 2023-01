Il Sei nazioni arriva a Roma | il grande rugby come leva turistica 

ilmessaggero.it

...che dovrà affrontare una dura sfida per la rielezione contro una coalizione di opposizione a... Erdogan, che è ben noto per le sue tendenze eristiche anche nei rapporti con i leader delle...... Francia e Spagna - i principali produttori di vino in Europa - e di altriStati della Ue che considerano il provvedimento una barriera al mercato interno. Però, adesso altrepotrebbero ... Rugby, torna la festa del Sei Nazioni: show in campo all'Olimpico e grande business in città. Onorato: «Il Fla è in programma sabato 29 luglio in Scozia con l’Italia che affronterà gli Highlanders per la seconda volta consecutiva dopo l’ultima giornata del Guinness Sei Nazioni 2023 che vedrà la squadra di ...Domenica 5 febbraio lo Stadio Olimpico tornerà a riempirsi per l’edizione 2023 del Sei Nazioni di rugby. E si ripartirà subito con una sfida calda come quella contro la ...