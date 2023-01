Il ritorno in grande stile del fuseaux

(Di giovedì 19 gennaio 2023) La lista di item in origine appartenenti al mondo dello sport ed emigrati allegramente verso l’universo fashion si fa sempre più lunga. Dopo pantalonicini da ciclista e sneakers è il momento di rivoluzionare i classici pantaloni da allenamento. I leggings donna del 2023, infatti, travalicano i confini del fitness per conquistare il cuore delle fashioniste. Aderenti e a vita alta oppure scampanati, in materiali inediti e decorati da stampe variopinte, i leggings scoprono una nuova identità, raffinata e originale, che li rende i pantaloni passe-partout dei prossimi mesi. Per passare con nonchalance dalla palestra all’ufficio. I leggings (e i look) di tendenza nel 2023 guarda le foto ...

