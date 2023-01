Il Regno di Babbo Natale | intervista a Giorgio Aquilani

(Di giovedì 19 gennaio 2023) In questi giorni si è conclusa la stagione del tradizionaledia Vetralla (VT), come è andata? “Nonostante le tante avversità che hanno coinvolto ogni settore, sono orgoglioso di dire che i numeri deldi2022 chiudono registrando una crescita! Abbiamo avuto la presenza di oltre 600 mila persone. E un incremento nelle vendite del 10% rispetto allo scorso anno. E’ un risultato straordinario e tutt’altro che scontato, conseguente ad un grande lavoro di squadra… il successo deldinon capita, è voluto e costruito con tantissimo impegno, professionalità, amore ed esperienza”. Ora cosa succede, meritato riposo oppure il lavoro continua? “Macché! Il bello arriva proprio adesso! ...

IldiNatale chiude in crescita la sua decima stagione: nel 2022, circa 600mila persone hanno visitato il parco a tema strenne piu' grande d'Italia e il giro d'affari e' cresciuto di circa il ...