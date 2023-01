(Di giovedì 19 gennaio 2023) Il reintegro progressivo della Siria, prima all’interno del mondo arabo nonostante diversi ostacoli e poi oltre iconfini, è il riflesso dei grandi cambiamenti in corso nella regione, favoriti dall’invasione russa dell’Ucraina. Leggi

Internazionale

Il tutto per permettere a undispotico, quello della dinastia Assad, di restare al potere con l'aiuto principalmente di due potenze: la Russia e l'Iran. Questo tragico bilancio ha trasformato ...Erdogan sembra quindi intenzionato ad intavolare una discussione con ilcon l'obiettivo di giungere ad una collaborazione, mediata dalla Russia, che ponga definitivamente fine al ... Il regime siriano riacquista credibilità tra i suoi vicini - Pierre Haski Il reintegro progressivo della Siria, prima all’interno del mondo arabo nonostante diversi ostacoli e poi oltre i suoi confini, è il riflesso dei grandi cambiamenti in corso nella regione, favoriti da ...Il ministro degli Esteri turco è negli Stati Uniti per una missione di tre giorni al centro della quale c'è l'incontro con il Segretario di Stato ...