Il presidenzialismo semi o meno è necessario | le autonomie no

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Roma, 19 gen –, una parola che il governo non molla, intenzionato ad avviare il percorso per una riforma cercata ma mai concretizzata da quarant’anni, e sostenuta anche dalla storica destra sociale italiana in passato, in più occasioni. Una riforma che è necessaria per molteplici ragioni, ma su cui è importante sottolineare un aspetto che la differenzia rispetto a qualsiasi cambiamento in senso “federalista” o similare: l’impossibilità che essa peggiori il disastroso e pasticciato quadro istituzionale che l’Italia si porta dietro dal 1948.: sì a qualsiasi riforma diretta, ma sì anche a qualsiasi “avvicinamento” Iled ogni tipo di “avvicinamento” ad esso vanno sostenuti, come chi scrive afferma da tempo immemore, da oltre 15 anni. Il realismo, infatti, impone di non pretendere per ...