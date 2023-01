Vanity Fair Italia

...la pendolare tutti i giorni che prendere casacittà dove lavora e dove un posto letto in una camera doppia può costare 600 euro al mese. La fine dello Smart Working, il ritorno al......la nostra esperienza sono frequenti i casi di pazienti costretti a una forma di... La novità, dunque, èformula organizzativa, che mira a migliorare di molto la presa in carico dei ... Il pendolarismo nella scuola Una scelta legata all'impoverimento del ceto medio Cara Giuseppina Giuliano, i conti non tornano. Hai ragione. Non parliamo dei 400 euro al mese per viaggiare sull'alta velocità, sui social i calcoli tra le offerte dei vari ...Scegliendo una stanza in condivisione in periferia si risparmiano al massimo 100 euro. Cala anche l'offerta di alloggi per locazioni di lunga durata: in un anno è diminuita del 49% ...