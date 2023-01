Il Paradiso delle signore trama 20 gennaio | ritorno inatteso e bacio sfumato

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Ladella puntata del 20delrivela che al grande magazzino ci saranno dei colpi di scena. Marcello si preparerà a cominciare a tutti la sua nuova decisione. Tancredi, dal canto suo, sarà molto geloso di sua moglie. Umberto continuerà are contro sua cognata e comunicherà al suo socio L'articolo proviene da KontroKultura.

Blasting News Italia

Veronica ha la certezza che Gloria sia una minaccia e ha intenzione di agire. Nella puntata de IlSignore in onda il 20 gennaio 2023 alle ore 16.05 su Rai1 , la Zanatta prenderà provvedimenti . Le Anticipazioni della Soap ci rivelano che nell'episodio vedremo Veronica e Gemma d'...La soap IlSignore prosegue la propria messa in onda televisiva su Rai 1. Non mancano, tuttavia, le polemiche di alcuni spettatori che criticano degli aspetti della fiction. È accaduto di recente ... Il Paradiso delle signore, dal 30 gennaio stop alle riprese: silenzio sull'ottava serie Le anticipazioni de Il paradiso delle signore del 25-26/1: Maria redarguisce Irene, Vito racconta il suo segreto (ancora ignoto) ad Alfredo ...Pumba è un maialino vietnamita. Ha tutti i tratti tipi di un maiale ma ha una taglia ridotta e tutto il corpo coperto di setole. Insieme al gatto Alaska e alla cagnolina Laika è uno dei protagonisti d ...