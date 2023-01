Il Paradiso delle Signore | trama 19 gennaio 2023 | un grande successo per Ezio

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 19 gennaio 2023)Colombo conseguirà unnel corso dell'episodio de Ildi giovedì 19. L'uomo, da diversi mesi, ha deciso di impiantare una nuova attività incentrata sul denim e ha trovato in Gloria la sua socia. La Moreau, infatti, dopo aver saputo che il suo ex marito non riusciva ad ottenere prestiti dalle banche, ha deciso di finanziare il suo progetto, provocando l'ira e la gelosia di Veronica. In seguito, però, la Zanatta ha deciso di cambiare atteggiamento e lei e Colombo si sono riconciliati. Tuttavia, Veronica continuerà ad essere gelosa di Gloria e della sua presenza nella vita del compagno e questo rischierà di incrinare di nuovo il suo legame con. Quest'ultimo, comunque, dopo una ...